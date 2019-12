OEA adopta por consenso declaración en apoyo a un diálogo en Venezuela

CONSENSO

La Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó este miércoles, 1 de juni de 2016, una declaración en apoyo a un diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela , un día después que el secretario general de la entidad, Luis Almagro, invocara la Carta Democrática Interamericana.

Los 34 países miembros de la OEA acordaron un texto que insta a un "diálogo abierto" entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el Parlamento opositor e impulsa otras iniciativas que conduzcan "de manera oportuna, pronta y efectiva a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa".

Además, respaldaron la iniciativa de mediación liderada por los exmandatarios de España, José Luis Rodríguez Zapatero; República Dominicana, Leonel Fernández; y Panamá, Martín Torrijos con el "fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica" de Venezuela.

Un día después de que el secretario general de la OEA , Luis Almagro, invocara la Carta Democrática Interamericana para Venezuela, los 34 países del ente continental se enfrascaron en un debate de 10 horas alargado por la oposición inicial de Venezuela a un proyecto de declaración de Argentina apoyado por el grueso de los Estados.

Pero los países finalmente cerraron un consenso entorno a la propuesta argentina tras algunas modificaciones a instancias de la delegación de Venezuela, que logró incluir una mención a que las iniciativas de mediación se realicen en "pleno respeto a la soberanía" de Venezuela.

El presidente del Consejo Permanente, el embajador argentino Juan José Arcuri, declaró el "consenso" de los países a la declaración, con el único desacuerdo de Paraguay. "Paraguay no se opone pero tampoco se suma al consenso", dijo su representante, Elisa Ruiz, señalando que ese país no puede acompañar la declaración si no incluía el recurso del referendo revocatorio que la oposición impulsa contra el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Paraguay solicitó a Uruguay llamar a una reunión de cancilleres de Mercosur para analizar la situación venezolana.

La reunión extraordinaria del Consejo ocurrió un día después del pedido de Almagro a una "sesión urgente" de ese órgano político del ente continental para discutir la crisis "institucional" de Venezuela invocando la Carta Democrática Interamericana.

La decisión de Almagro flotaba en el ambiente de la reunión de los países como señal clara de las diferencias de enfoque en la OEA sobre cómo tratar la situación venezolana.Ausente Almagro de la reunión, su jefe de gabinete, Gonzalo Koncke pidió la palabra pero le fue negada por Arcuri. "Desconcierto es la palabra", dijo Koncke después a periodistas.