ONU rechaza declaración propuesta por Rusia con condena a ataques en Siria

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este sábado un proyecto de resolución que había sido presentado por Rusia y que exigía una condena a los ataques realizados por Estados Unidos, Francia y Reino Unido contra Siria.

La propuesta de resolución recibió apenas tres votos a favor, otras ocho naciones votaron en contra y cuatro optaron por abstenerse.

El borrador adelantado por Rusia exigía que el Consejo de Seguridad condenara los ataques por considerarlos "una violación del derecho internacional y de la carta de la ONU".

En la apertura de la reunión el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, había llamado a todas las partes a "actuar de acuerdo con la carta de la ONU".

The situation in the Middle East is in such chaos that it has become a threat to international peace and security. And today Syria represents the most serious dimension of that threat. https://t.co/ISRvKL1bgs