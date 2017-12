ONU lanza una ‘alerta roja’ por el planeta Tierra

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lanzó este domingo 31 de diciembre “una señal de alerta: una alerta roja” por los peligros que amenazan al mundo en 2018 y apeló a la “unidad” para el año nuevo.

“Cuando asumí el cargo, hace un año, hice un llamamiento para que 2017 fuera un año de paz. Lamentablemente, el mundo ha retrocedido en aspectos fundamentales”, lamentó Guterres en un comunicado.

As we begin 2018, I am issuing a red alert for our world. I call for unity – our future depends on it. pic.twitter.com/fWtTa1irM3