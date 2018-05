Obispos de Nicaragua denuncian amenazas de muerte del Gobierno y medios oficialistas

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) denunció este martes 22 de mayo de 2918, mediante un comunicado, las amenazas de muerte que reciben "a través de distintos medios del Gobierno" los obispos y sacerdotes de ese país, en especial el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez Ortega.

“Nos vemos en la urgente necesidad de informar a nuestro pueblo sobre el descrédito y las amenazas de muerte de las que estamos siendo objeto obispos y sacerdotes, particularmente nuestro buen hermano monseñor Silvio Báez Ortega, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, a través de distintos medios: ataques del Gobierno orquestados a través de periodistas y medios de comunicación oficialistas, y cuentas anónimas en redes sociales como Facebook y Twitter”, señala la misiva.

En el comunicado, firmado por el portavoz del Episcopado y secretario de la CEN, el obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata, los religiosos aseguran que no se dejarán amedrentar por las amenazas y que no renunciarán a acompañar a los jóvenes y a todo el pueblo nicaragüense que piden justicia, democracia y la salida del presidente Daniel Ortega. Además, recuerda a los agresores que si se ataca a un sacerdote u obispo se ataca a toda la Iglesia católica.

La Iglesia católica ha participado como mediadora de las tres sesiones de diálogo que se han llevado a cabo entre el gobierno y la sociedad. A la primera acudió el mandatario Ortega, quien fue encarado por los estudiantes universitarios por las muertes de 76 personas, víctimas de la represión que se dio durante las manifestaciones de abril pasado.

En las otras dos reuniones los funcionarios del Ejecutivo han señalado que los manifestantes violaron los derechos humanos del resto de la población que necesitan transitar libremente por el país. Sin embargo, no se han pronunciado sobre las muertes acaecidas.

Por su parte, los universitarios y la sociedad civil exigen la salida inmediata del poder del presidente Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, quien funge como vicepresidenta.

Las denuncias contra los clérigos la había dado a conocer inicialmente el obispo Báez en su cuenta de Twitter el 21 de mayo.

Que sepan quienes me insultan y calumnian e incluso quieren mi muerte, que no tengo miedo y que no me doblegarán ni me callarán. Mi fidelidad a Jesucristo y mi amor al pueblo de Nicaragua están más firmes que nunca.