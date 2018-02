Oposición venezolana se inclina por marginarse de presidenciales

A pocos días para la inscripción de candidatos, la oposición venezolana lidia con sus divisiones para decidir si participa en las presidenciales del 22 de abril, pero se inclina por marginarse y viciar de ilegitimidad la posible reelección de Nicolás Maduro.

Sin perspectiva de lograr las garantías que exigen, partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) creen en su mayoría que lo correcto es no competir por falta de "transparencia", dijeron este lunes 19 de febrero a la AFP fuentes de esas organizaciones. Como resultado de las consultas iniciadas el pasado 8 de febrero, la MUD se decanta por no inscribir un aspirante, aunque no todos los partidos -de la veintena que conforman la alianza- comparten esa decisión.

"El anuncio seguramente se hará mañana [martes]. En mi opinión, es una decisión equivocada", dijo una de las fuentes, que habló bajo condición de anonimato. La inscripción de postulantes deberá realizarse entre el sábado y lunes próximo. Sobre la mesa también está la opción de presentar un candidato que luche por condiciones, pero que se retire si no las consigue, agregó la fuente.

La MUD considera que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ofrece garantías de imparcialidad al estar "bajo control del gobierno", por lo que anticipa un "fraude". Voluntad Popular, el partido del opositor Leopoldo López, en arresto domiciliario, se adelantó el pasado viernes a anunciar su rechazo a las presidenciales, convocadas de forma anticipada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente.

La agrupación aduce que hacerlo sería legitimar un "fraude" para perpetuar a Maduro, que busca un segundo período hasta 2025 pese a su impopularidad, que supera 70% según encuestas a raíz de la grave crisis socioeconómica. "Llamamos a todas las organizaciones políticas democráticas a no convalidar el fraude", señaló la formación.

Otro partido de peso, Primero Justicia, del excandidato presidencial Henrique Capriles, también vota por marginarse de los comicios, según fuentes de la colectividad. Las otras dos agrupaciones importantes, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, plantean luchar por garantías con un candidato que se retire si no se logran, pero respetarán la decisión de la mayoría, según los dirigentes consultados por AFP.

Una incertidumbre domina el ambiente en la MUD: ¿qué hará Henri Falcón, el exgobernador disidente del chavismo que cree que puede vencer a Maduro? Dirigentes de su partido, Avanzada Progresista, defienden ir a las presidenciales. "Soy optimista. Si todos nos animamos, derrotamos al gobierno", dijo Falcón en una reciente entrevista televisiva.

Henry Ramos Allup, exjefe parlamentario que ha manifestado su deseo de medirse contra Maduro, ha reiterado también que sin condiciones no se puede acudir. "Ningún candidato debería aceptar ser postulado fuera de la unidad", expresó la semana pasada.

El experto electoral Eugenio Martínez estima que la MUD se ha quedado sin margen de maniobra, pues ya no hay tiempo de lograr garantías y parte de la comunidad internacional anticipó que no reconocerá unos comicios que considera injustos. "Pareciera que a la oposición no le queda más remedio que no participar para conservar la unidad ", señaló Martínez.

A su juicio, la MUD debe crear un frente amplio que exija elecciones en diciembre, cuando tradicionalmente se hacen, "con todas las condiciones posibles". De momento, solo se vislumbran dos contendores de poca proyección para Maduro: el pastor evangélico Javier Bertucci y el dirigente Claudio Fermín.