Patrimonio de Obama asciende a millones por venta de libros

5:07 p.m. - WASHINGTON, EU (Reuters) -El patrimonio del presidente estadounidense Barack Obama ascendía a millones de dólares en 2010, principalmente por los derechos de autor de sus libros, según declaraciones financieras publicadas el lunes.

Obama ganó entre 100.001 y 1.000.000 dólares por las ventas de Audacity of Hope, un libro vinculado a su campaña por la presidencia en 2008, y entre 1.000.0001 y 5.000.0000 por Dreams of My Father, sus memorias de la infancia, según los documentos.

Ambos libros fueron publicados antes de que Obama se convirtiera en presidente. Los registros mostraron que Obama y su esposa Michelle tenían algunos ahorros para la jubilación en la compañía de fondos mutuos Vanguard y cuentas corrientes en el J.P. Morgan Chase y el Northern Trust.

Tienen también títulos de deuda y una cuenta de ahorro para pagar la universidad de sus hijas Malia y Sasha.

Según las devoluciones de impuestos divulgadas en abril, la familia Obama reportó ingresos brutos por 1.728.000 dólares.