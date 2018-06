Pentágono acepta abrir sus bases para menores migrantes

El Pentágono aceptó abrir sus bases militares para albergar a hasta 20 mil menores migrantes que sean detenidos tras haber llegado a la frontera sur del país sin compañía de un adulto, dijo este jueves 21 de junio un funcionario del Departamento de Defensa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) hizo una solicitud para los espacios -en medio de un creciente enfrentamiento político sobre los migrantes detenidos- que fue aceptada por el Departamento de Defensa, dijo Jamie Davis, teniente coronel del Ejército y portavoz del departamento.

En un memorándum a miembros del Congreso, obtenido por The Associated Press, el Pentágono indicó que le solicitaron tener listas las instalaciones para julio y hasta fin de año. Señaló que personal del HHS o contratistas del HHS “proporcionarán todos los cuidados para los niños”, incluida la supervisión, alimentos, ropa, servicios médicos, transportación y otras necesidades diarias. No está claro qué bases se usarían para albergar a los menores.

El HHS ha evaluado las instalaciones de cuatro bases militares, pero el Pentágono dijo que no le han informado cuál de las cuatro se usará, en caso de que se requiera alguna. Agregó que no tendrá una participación directa en la administración de los albergues temporales, los cuales serán operados por el HHS. Las cuatro bases que el HHS pidió como posibles ubicaciones de los albergues son la de la Fuerza Aérea de Little Rock, en Arkansas, además de tres bases en Texas: el Fuerte Bliss y las de la Fuerza Aérea Goodfellow y Dyess.

El secretario de Defensa Jim Mattis dijo el miércoles que él no está involucrado en las decisiones relacionadas con albergar a los niños migrantes que fueron detenidos luego de cruzar la frontera. Sin embargo, indicó que el Pentágono proporcionará el apoyo que soliciten el Departamento de Seguridad Nacional o el HHS.

Los niños que serían albergados en las bases militares son aquellos que cruzaron la frontera de manera ilegal por su cuenta, a diferencia de los que ingresaron al país acompañados por adultos.

El presidente Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva que pone fin a la separación de familias que son detenidas al entrar a Estados Unidos sin autorización durante al menos 20 días. La orden también le ordena al Departamento de Justicia pelear en la corte para eliminar permanentemente la amenaza de separación.