Pérez Molina no se presenta ante la comisión que lo investiga y manda abogado

INVESTIGACIÓN

El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, no acudió hoy ante la comisión pesquisidora del Congreso que evalúa si hay indicios para retirarle la inmunidad y, en su lugar, envió a un abogado con un informe en el que rechaza todas las acusaciones en su contra.

Pérez Molina fue acusado el viernes 21 por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) de liderar la estructura de defraudación aduanera "La Línea", junto a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, en prisión a la espera de que un juez decida si hay motivos para enjuiciarla.

La Comisión pesquisidora del Congreso, integrada el pasado jueves por 3 diputados opositores y 2 oficialistas, citó para este sábado a las 10:00 hora local (16:00 GMT) a Pérez Molina, para que pudiera presentar los alegatos a su favor.

Según la ley, el mandatario tiene la opción de acudir personalmente o de enviar a un abogado que lo represente en su nombre y que, esta mañana, presentó un informe.

El letrado César Calderón explicó a Acan-Efe que en dicho escrito Pérez Molina "niega los hechos con la misma información del MP y la CICIG".

"Con los mismos argumentos se dice eso no es cierto, eso no vincula, eso no es suficiente", sostuvo Calderón para quien, a su juicio, la conversación presentada en una de las audiencias contra Baldetti, donde el presidente ordena colocar a alguien en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), "no es suficiente".

El letrado dice que, según el presidente, esas son "medidas de corrección" que toma dentro de sus funciones para el buen funcionamiento de la recaudación en el Estado.

"Ese hecho solo no entraña un crimen", proclamó de modo enérgico el abogado particular de Pérez Molina, quien reiteró que la ley le permite presentarse o no y que mientras los procesos se puedan presentar por escrito así lo van a hacer.

En el informe, leído durante la segunda sesión de análisis de la comisión, Pérez Molina, de 64 años, explica que las acusaciones realizadas por el MP y la CICIG no tienen "fundamentación ni motivación en su resolución".

Así, agrega el mandatario, las razones por las que se solicita antejuicio son "ilegítimas", ya que, entre otras razones, no se le puede acusar dos veces por el mismo hecho porque la ley prohÍbe "doble persecución penal" por el mismo delito.

A su juicio, la acusación está "atiborrada de una serie de especulaciones basada en apreciaciones subjetivas" y sin evidencias "suficientes" en su contra.

Además, asegura que los apelativos "el mero, mero", "el dueño de la finca" o "el 1" no se refieren a su persona, por lo que no hay una vinculación para acusarle de los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y caso especial de defraudación aduanera.

Tras la lectura del informe, los cinco diputados acordaron modificar el cronograma de trabajo del grupo y adelantaron que hoy mismo presentarán su resolución. Calderón no descartó presentar otros amparos, pero advirtió que si lo cree necesario escribirá los recursos que crea oportunos.