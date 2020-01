Petición para que NBC se separe de Donald Trump suma 200 mil firmas

POR DECLARACIONE SOBRE LOS INMIGRANTES MEXICANOS

Una petición para que NBC despida a Donald Trump ha recabado más de 200 mil firmas.

La petición fue creada en el sitio de internet Change.org, y denuncia que NBC haya preferido los negocios a "la ética, los principios y los valores" tras las recientes declaraciones de Trump sobre los inmigrantes mexicanos en su primer discurso como aspirante para la presidencia de Estados Unidos (EU).

Entre sus señalamientos el precandidato republicano dijo que los mexicanos que van vivir a EU "nos están trayendo drogas, crimen, violadores. Algunos, creo, son buenas personas".

La semana pasada Univision, el principal canal de habla hispana de EU, dijo que no transmitirá los concursos de belleza Miss USA y Miss Universo que son copropiedad de Trump, además de que romperá su relación comercial con el empresario.NBC dijo únicamente que la empresa "no está de acuerdo con su postura sobre varios asuntos, incluyendo sus recientes declaraciones sobre la inmigración".

NBC es dueña junto con Trump de los concursos de belleza y está asociada con el empresario quien también funge como presentador y productor de The Celebrity Apprentice.

La cadena hermana de NBC en habla hispana, Telemundo, transmitía Miss Universo antes de Univision ganara el contrato.

El domingo en una entrevista transmitida en el programa "Enfoque con José Díaz-Balart" por Telemundo, Trump señaló que hay mucha gente mala que accede a EU desde México y otras partes.

"Habrá terroristas que lleguen por la frontera sur, no cabe duda de eso", señaló."Una gran parte de su público es hispana y vemos NBC, NBC News y Telemundo", señaló el hombre que publicó la petición, Guillermo Castañeda, Jr., al dirigirse a NBC para preguntar "¿Por qué no piensan en nosotros?". NBC no tenía comentarios al respecto de la petición.