Pompeo respalda Argentina en aniversario del atentado a la AMIA

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, dio un fuerte respaldo a Argentina en el 25 aniversario del atentado en la mutual judía AMIA, a la vez que apuntó contra Irán y el movimiento chiíta libanés Hezbolá como responsables de ese ataque que causó 85 muertos.

"No los olvidamos ni los olvidaremos nunca", dijo Pompeo este viernes al referirse a las víctimas del atentado, en una ceremonia en la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.

"Fueron asesinados por integrantes de un grupo terrorista, Hezbolá, apoyados por Irán", aseveró el secretario de Estado.

Argentina acusa a altos funcionarios iraníes de haber organizado el atentado y a Hezbolá de haberlo ejecutado, pero, 25 años después, nadie ha sido juzgado ni condenado por el ataque.

Este viernes, Washington impuso sanciones financieras a Salman Raouf Salman, un líder de Hezbolá al que acusa de ser el autor intelectual del ataque. En tanto, el Departamento de Estado ofreció una recompensa de siete millones de dólares por información sobre su paradero.

Pompeo subrayó en una declaración posterior que "Hezbolá tiene una fuerte presencia en Sudamérica" y señaló como temas preocupantes a Irán, el Estado Islámico y "Al Qaeda, que trata de reimponerse como vanguardia del terrorismo".

El atentado de la AMIA, el 18 de julio de 1994, que causó 85 muertos y 300 heridos, es el más cruento ocurrido en Argentina, país en el que viven 300.000 judíos, formando la comunidad más grande de Latinoamérica.

"No fue solo un atentado contra la comunidad judía de Argentina, sino un ataque contra la democracia, la libertad y la sociedad argentina", expresó Pompeo.

El secretario de Estado destacó la decisión de Argentina de ordenar la congelación de activos de Hezbolá e hizo un llamado a los demás países latinoamericanos a seguir su ejemplo.

"Frente a una amenaza mundial es responsabilidad de los países cortar el flujo de dinero", dijo Pompeo al instalar la segunda conferencia hemisférica contra el terrorismo, en la sede de la cancillería argentina.

Sobered by the weight of loss as we remember the 85 killed and more than 300 injured in the #AMIAattacks. They were killed by members of Hizballah, who sought not only to murder as many Jews as possible, but to stoke fear in the hearts of all Jews and all Argentinians. pic.twitter.com/n6wPjYOjMR