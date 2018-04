Preocupa a Slim que López Obrador cancele el aeropuerto de ganar elecciones

El multimillonario mexicano Carlos Slim dijo el lunes que “me preocuparía y me daría miedo” si el candidato presidencial izquierdista Andrés Manuel López Obrador cancela la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en caso de ganar los comicios.

En una conferencia de prensa, Slim defendió firmemente el proyecto de 9 mil 200 millones de dólares en el que sus compañías obtuvieron importantes contratos.

López Obrador, que encabeza las preferencias electorales, ha dicho que el nuevo aeropuerto es demasiado costoso y prometió cancelarlo si gana los comicios del 1 de julio.

Dice que el terreno donde se construye es propenso a los hundimientos e inundaciones. Al preguntársele si le preocupa López Obrador, Slim respondió: “Me preocuparía y me daría miedo por lo demás que siga, porque si esto va a ser el criterio, yo creo que van a ser criterios equivocados de administración”. “Hay riesgo de que se equivoque tomando pocos factores en las decisiones”, agregó el magnate.

Cuando le preguntaron sobre las declaraciones de Slim, López Obrador dijo “yo respeto ese punto de vista, pero no lo comparto”. “Está demostrado que va a ser costosísimo para el país ese aeropuerto”, afirmó el candidato. “Es un barril sin fondo”. “No es un negocio para la nación, no es negocio para los mexicanos.

Para un pequeño grupo, para los contratistas, ellos sí van a ganar mucho”, afirmó. Slim, que en gran medida construyó su fortuna de 67 mil millones de dólares con servicios de telefonía celular y fija, pero posteriormente incursionó en la construcción, dijo que el nuevo aeropuerto impulsará el desarrollo.

“Suspender el proyecto es suspender el crecimiento económico del país”, afirmó.

El hecho de que haya un nuevo aeropuerto permitirá darle un uso distinto a los terrenos donde se encuentra el actual, los cuales podrían utilizarse para construir un enorme desarrollo que incluya viviendas, oficinas y parques, agregó el magnate. Dijo que no tendría ningún interés de negocios en el nuevo desarrollo, sólo desea que se lleve a cabo.

En otros asuntos, Slim describió al presidente estadounidense Donald Trump como un negociador. “Yo creo que es una gente que sí está negociando muchas cosas”, declaró.

Pero dijo esperar que el gobierno mexicano no ceda a las exigencias de Trump en la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Trump ha dicho que desea mayores requerimientos de fabricación a nivel regional en los productos del TLCAN, así como otros cambios. “Espero que este gobierno no le afloje (no ceda)”, afirmó.

Slim también criticó a los reguladores mexicanos, que les han aplicado normas especiales a sus compañías América Móvil y Telmex porque solían dominar el mercado. Dijo que en las mediciones del “triple play” _líneas de teléfono, televisión por cable e internet_, Telmex tiene ahora una participación de mercado de sólo alrededor del 42%, ubicándose por debajo del nivel de 50% de dominio.

Pero, dijo, los reguladores han dificultado invertir en ampliar la cobertura celular a los entre 20 y 25 millones de mexicanos que viven en áreas donde ésta es escasa, ya que cualquier empresa que comenzara a operar en esas zonas tendría automáticamente una participación del 100% en el mercado. Con relación al sector de telecomunicaciones, Slim dijo que las inversiones han estado congeladas en los últimos seis años.