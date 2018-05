Presidente Macron recompensa a migrante de Mali que salvó a un niño

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió este lunes 28 de mayo con un migrante de Mali que se convirtió en un héroe luego de escalar un edificio de apartamentos para salvar a un niño que colgaba de un balcón.

Macron dijo que Mamoudou Gassama, de 22 años, sería recompensado por su “increíble acto” con los documentos para legalizar su estancia en el país, con la ciudadanía –en caso de que la quiera – y con un empleo como bombero.

"Bravo", expresó el mandatario a Gassama durante la reunión realizada en una sala del Palacio del Elíseo que culminó con la entrega de una medalla de la prefectura por "valentía y devoción".

Spiderman no se llama Peter Parker, se llama Mamadou Gassama. Un joven de Mali que escala 4 pisos en 30 segundos para salvar a un niño en peligro. 4 PISOS EN 30 SEGUNDOS. pic.twitter.com/3U5nxf7VdB — Juan Gómez-Jurado (@JuanGomezJurado) 28 de mayo de 2018

La proeza del inmigrante se hizo viral en las redes sociales, donde fue apodado como Spiderman por escalar cinco pisos del inmueble, de balcón en balcón, y por poner a salvo a un niño de 4 años este sábado 26 de mayo por la noche mientras una multitud gritaba desde el pie del edificio en el 18vo distrito de París.

El joven dijo que tiene papeles para quedarse de forma legal en Italia, donde llegó luego de haber cruzado el mar Mediterráneo tras una larga y difícil estadía en Libia. Sin embargo, quiere reunirse con su hermano mayor, quien ha vivido en Francia por décadas.

Gassama narró la experiencia que ocurrió alrededor de las 8:00 p.m. hora local del sábado cuando él y sus amigos vieron a un niño colgando de un balcón desde el quinto piso.

"Corrí. Crucé la calle para salvarlo", le contó al presidente y agregó que no lo pensó dos veces. "Cuando comencé a subir, me dio el valor para seguir escalando". Dios "también me ayudó", dijo Gassama. "Gracias a Dios lo salvé".