Presidente Trump dice que la prensa es el ‘verdadero enemigo’

El presidente Donald Trump acusó a la prensa este lunes 29 de octubre de ser “el verdadero Enemigo del Pueblo” tras la masacre en una sinagoga y una conspiración con artefactos explosivos.

There is great anger in our Country caused in part by inaccurate, and even fraudulent, reporting of the news. The Fake News Media, the true Enemy of the People, must stop the open & obvious hostility & report the news accurately & fairly. That will do much to put out the flame...