Presidente ucraniano promete castigar a responsables de atentados

KIEV, Ucrania (DPA). -El presidente de Ucrania, Viktor Yanukovich, visitó hoy en el hospital a víctimas de una serie de atentados registrados en la ciudad de Dnipropetrovsk y anunció duros castigos para los responsables, mientras paralelamente continuó un juicio contra la opositora Julia Timoshenko.El país co-organizador de la Eurocopa de fútbol (del 8 de junio al 1 de julio) no permitirá que haya caos, afirmó el mandatario a los medios a su llegada a la ciudad industrial, que no es una de las sedes del campeonato.El vicejefe de los servicios secretos, Vladimir Rokitski, declaró que considera más probable que haya "motivos criminales y no políticos" detrás de las cuatro explosiones ocurridas el viernes. Nadie se atribuyó los ataques.Las autoridades corrigieron el número de heridos de 29 a 30, entre ellos diez niños. Un hombre sufrió la amputación de una mano. Mientras tanto, una corte de Járkov continuó con un segundo proceso penal contra la exprimer ministra Julia Timoshenko.Frente al edificio se manifestaron numerosos seguidores de la dirigente de 51 años, que se encuentra en prisión cumpliendo condena por un juicio anterior. En ausencia de la acusada, el juez Konstantin Sadovski aplazó la sesión hasta el 21 de mayo.El abogado de Timoshenko presentó ante el tribunal un certificado de un hospital alemán que afirma que no está en condiciones de comparecer. La política se queja de fuertes dolores de espalda.Además desde hace una semana está en huelga de hambre como protesta por los maltratos que dice haber sufrido en prisión. El juicio actual se basa en hechos ocurridos en los años 90, cuando era jefa de una empresa energética, y se la acusa de fraude y evasión de impuestos. Previamente, Timoshenko ya fue condenada a siete años de cárcel por abuso de poder.