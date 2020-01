Previo a la Cumbre, Estados Unidos afirma que sigue dispuesto a dialogar con Venezuela

TENSIÓN ENTRE AMBAS NACIONES

Estados Unidos (EU) sigue abierto al diálogo con Venezuela para tratar cualquier tema que esté causando tensiones entre ambos países.



Así lo expresó este martes, 7 de abril, Ricardo Zúñiga, director principal para los asuntos del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, durante una conferencia telefónica. Esto, a propósito de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a la VII Cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá esta semana.



Zúñiga dijo que existe una clara preocupación de todos los países de la región por la crisis que, en el último año, se ha agudizado en la nación sudamericana.



A pesar de esto, agregó que su país tiene un fuerte interés en que Venezuela sea una nación pacífica, democrática y próspera. De allí a que se esté promoviendo y se respalde un diálogo a lo interno de Venezuela, agregó. Hay un fuerte apoyo para el respeto a los derechos humanos pero también de un diálogo sostenido, acotó.



A su vez, el funcionario estadounidense dejó claro que Obama podrá manejar con calma cualquier situación que se presente durante la Cumbre en Panamá, al ser consultado sobre la intención del presidente venezolano Nicolás Maduro de llevarle millones de firmas solicitando la derogación de las sanciones que Washington impuso el mes pasado a siete funcionarios venezolanos acusados de violar los derechos humanos.



"La Cumbre debe ser un momento para tener un intercambio civilizado con todos los líderes. No tenemos preocupación de hablar con cualquier participante, pero todos deberíamos pensar que debe ser un evento correcto, donde podemos tener un intercambio como debe ser", indicó.



REUNIÓN BILATERAL CON VARELA



En la conversación telefónica, Zúñiga dijo que la única reunión bilateral que tiene contemplada Obama es con su homólogo panameño Juan Carlos Varela, anfitrión del evento regional.



Entre los temas que tratarán ambos mandatarios están la seguridad, intercambio comercial y sobre los esfuerzos por lograr la conectividad de la región.



Sin embargo, no descartó que Obama tenga la oportunidad de tener un intercambio con otros líderes presentes en la Cumbre, como el caso del presidente cubano Raúl Castro.



Actualmente, Estados Unidos y Cuba mantienen conversaciones para la normalización de las relaciones bilaterales. Según Zúñiga, estas se están llevando a cabo “con seriedad y eficacia, como debe ser”.



“Hemos tenido un ritmo importante no solo en cuanto a la normalización, sino en cuanto a telecomunicaciones, derechos humanos y aviación civil”, agregó.



AGENDA



El presidente Obama llegará al país el 10 de abril próximo, procedente de Jamaica. Participará en un evento del sector privado y con organizaciones de la sociedad civil. Tendrá una reunión con los presidentes de Uruguay (Tabaré Vásquez) y Costa Rica (Luis Guillermo Solís).



Estará en la apertura y el sábado participará en la sesión plenaria de la Cumbre antes de regresar a Washington.



Tratará temas como energía, democracia, salud pública, medioambiente, seguridad, sociedad y migración.



El secretario de Estado John Kerry acompañará a Obama durante su visita a Panamá.