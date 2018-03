Prohíben salida de Perú de Pedro Pablo Kuczynski, allanan sus dos casas

Un juez peruano prohibió el sábado salir de Perú por 18 meses al ex presidente Pedro Pablo Kuczynski, mientras un grupo de fiscales anticorrupción allanaba las dos casas en la capital del ex mandatario.

+ info Congreso acepta la renuncia de Kuczynski

Juan Sánchez, magistrado del primer juzgado de investigación, ordenó –tras una sesión de poco más de una hora– que Kuczynski permanezca en el territorio peruano tiempo en el cual será investigado por la fiscalía por el presunto delito de lavado de activos ligados a la firma brasileña Odebrecht.

El fiscal Hamilton Castro, que lidera la investigación, dijo que existía "la sospecha criminal" que obligaba incorporar a Kuczynski como investigado.

Añadió que era necesario indagar si Kuczynski, mientras era un funcionario clave del gobierno del entonces presidente Alejandro Toledo (2001-2006), favoreció a empresas ligadas a Odebrecht.

"El Perú desde siglo XIX asiste al triste espectáculo de que sus presidentes o expresidentes se van del país rehuyendo de la justicia u otros que retornan cuando el delito ha prescrito... esa es una razón histórica que los operadores de justicia tenemos que tomar en cuenta", añadió Castro.

César Nakazaki, abogado de Kuczynski, dijo brevemente que su patrocinado iba a aceptar el pedido del fiscal.

El ex presidente no asistió a la sesión. Al mismo tiempo la fiscalía informó en su cuenta oficial de Twitter que dos fiscales anticorrupción ingresaron durante la mañana con una orden judicial a las dos casas del ex presidente en Lima.

Una en el barrio más rico de Lima y otra en una zona de campo en la zona sur de la capital.

Los allanamientos de los fiscales están vinculados a la investigación a la que ahora está sometido Kuczynski, un ex banquero de Wall Street de 79 años.

#LOÚLTIMO Equipo Especial del Ministerio Público realiza hoy importantes intervenciones: 1. El Fiscal Hamilton Castro sustenta impedimento de salida del país contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski junto al fiscal Sergio Jiménez. (1/2) pic.twitter.com/ruSZ8I5WLi — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 24 de marzo de 2018