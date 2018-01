Queman puerta de pequeña iglesia en Perú debido a la visita del papa Francisco

La puerta de una pequeña iglesia en una ciudad del sur de Perú fue quemada parcialmente por desconocidos durante la madrugada de este jueves 18 de enero a pocas horas de la llegada del papa Francisco al país andino, informó a la radio local Yaraví.

“Es una cosa que no se puede tolerar, no se puede dejar una capilla acá y que hayan estos hechos”, dijo el párroco Fernando Chávez, mientras miraba la puerta marrón de la iglesia Nuestra Señora del Carmen en la región peruana de Arequipa.

Comentó que presumiblemente fue quemada con un trapo manchado de combustible.

El párroco añadió que la policía municipal que patrullaba las calles se percató del pequeño incendio y junto a los bomberos lograron apagar el fuego.

El arzobispado de Arequipa dijo por correo a The Associated Press que el incidente ocurrió aproximadamente a las 3:40 a.m. y que el incendio fue controlado con un extintor.

PAPA CASA A PAREJA CHILENA

El pontífice casó a una pareja chilena, cuya unión religiosa se había pospuesto en febrero de 2010 debido a un terremoto que remeció el centro sur del país y derrumbó la iglesia escogida por ellos. Fue la primera boda papal en el aire.

El papa se enteró de la historia y les preguntó si querían que él los casara y los dos sobrecargos respondieron afirmativamente.

Como testigo estuvo Ignacio Cueto, uno de los dueños de la aerolínea Latam, la mayor de la región.

“Se inició una ceremonia pequeña en el lugar, nos pidió las argollas y nos preguntó si había amor en nuestro matrimonio, si queríamos seguir juntos toda la vida”, contó Carlos Ciuffardi, tripulante de cabina y flamante esposo de Paula Podest, jefa de cabina.

El papa preguntó a Ciuffardi si Paula seguía siendo la jefa, a lo que respondió que “sí”. “Y sigo siendo la jefa”, añadió ella sonriente.

Agregó que hace justo diez años se conocieron a bordo de un avión. El 27 de febrero de 2010, un terremoto de 8.8 remeció a todo el centro sur de Chile, seguido de un tsunami, con un saldo de 526 muertos.