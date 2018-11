Renuncia el Fiscal General de Estados Unidos

El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions renunció a su cargo el miércoles, luego de soportar más de un año de críticas y comentarios despectivos por parte del presidente Donald Trump.

Sessions le entregó su carta de renuncia al presidente Trump, quien en un tuit, dijo que el jefe de despacho de Sessions, Matt Whitaker, ejercerá el cargo interinamente.

....We thank Attorney General Jeff Sessions for his service, and wish him well! A permanent replacement will be nominated at a later date.