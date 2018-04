Ricardo Montaner y HRW lanzan campaña por Venezuela

El cantante Ricardo Montaner y la organización Human Rights Watch lanzaron el lunes una campaña para expresar que los latinoamericanos "no van a tolerar que el gobierno de Nicolás Maduro siga negando la devastadora crisis de derechos humanos y humanitaria que está sufriendo" la nación sudamericana.

La campaña #TodosConVenezuela insta a los ciudadanos de todo el mundo, especialmente a los latinoamericanos, a levantar su voz por Venezuela.

Se lanzó días antes de la Cumbre de las Américas, en la que los gobiernos de la región se reunirán en Lima, Perú, entre el 13 y el 14 de abril.

Si bien el tema principal del encuentro será la corrupción, se espera que la situación de Venezuela sea parte de la agenda.

"Venezuela enfrenta una crisis catastrófica y necesita ayuda”, dijo Montaner en un comunicado en la que se anunció su alianza con HRW.

"Acompáñame. No es mi trabajo ni el tuyo solo, es de todos. Convoca a tus amigos, hagámoslo juntos".

Los organizadores de la campaña aspiran a que la gente utilice las redes sociales para exigir a presidentes latinoamericanos que hagan frente a Maduro y se sumen a los países que se han pronunciado en contra de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

HRW ha denunciado en reiteradas oportunidades que en Venezuela los críticos y opositores son detenidos y procesados arbitrariamente, y en algunos casos torturados; y que las fuerzas de seguridad y grupos armados aliados al gobierno han asesinado y herido a manifestantes y transeúntes.

Thank you! @raymacaricatura : “We’ve helped with @hrw’s #TodosConVenezuela campaign to press all governments in the region to confront Venezuela’s cruel reality and address our people’s suffering by opening a humanitarian channel.” @montanertwiter Join us! https://t.co/8G0r8HdmKohttps://t.co/Twj1VoiWau