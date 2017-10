Richard Thaler gana el Premio Nobel de Economía

Richard Thaler, de la Universidad de Chicago, fue reconocido el lunes con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la economía conductual.

La Academia Sueca de las Ciencias premió al economista por su “comprensión de la psicología de la economía”, dijo el secretario del ente, Goeran Hansson.

El trabajo de Thaler muestra cómo afectan los rasgos humanos a las decisiones individuales así como a los resultados del mercado, explicó el comité del Nobel.

Thaler “es un pionero en economía conductual, un campo de investigación en el que se aplican las ideas de la investigación psicológica a la toma de decisiones económicas”, señaló la Academia.

Esto “incorpora análisis más realistas de cómo piensa y se comporta la gente cuando toma decisiones económicas”, agregó.

