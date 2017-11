Sismo deja en Irán e Irak 68 muertos y 500 heridos

Un sismo de magnitud 7.2 sacudió este domingo 12 de noviembre l a región fronteriza entre Irán e Irak y dejó al menos 61 muertos y 300 de heridos en Irán, de acuerdo con un funcionario iraní.

En tanto, la televisora estatal iraní dijo que los funcionarios de Irak han reportado siete muertes y 200 heridos dentro de su país, aunque por el momento no hay una declaración oficial del gobierno.

El Servicio Geológico de Estados Unidos señaló que el epicentro fue aproximadamente a 30 kilómetros de la ciudad iraquí de Halabja. La agencia de noticias iraní ILNA reportó que al menos 14 provincias resultaron afectadas por el sismo.

La cadena de noticias de la República Islámica de Irán, citando al director de los servicios médicos del país, Pirhossein Koulivand, indicó que al menos 61 personas murieron y otras 300 resultaron heridas.

La televisora estatal también señaló que los funcionarios iraquíes habían informado que siete personas murieron dentro de Irak, junto con más de 50 lesionadas en la provincia de Solimania y 150 en la ciudad de Khanaquin.

Horas antes, Koulivand dijo a la televisora local que el sismo derrumbó la red eléctrica en las ciudades de Mehran e Ilam, en el oeste de Irán. También señaló que hay 35 equipos participando en las labores de rescate estaban ayudando.

For up-to-date details on the M7.3 EQ that struck Iraq near the border with Iran on Nov. 12, 2017 at 9:18 pm local time, please visit: https://t.co/lJRq10YP6zpic.twitter.com/oKTmvgF5x1