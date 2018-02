SpaceX lanzará el cohete más poderoso del mundo

SpaceX se prepara para realizar la tarde de este martes el primer lanzamiento de prueba del cohete Falcon Heavy, que aspira a ser el más poderoso del mundo y llevar a personas a la Luna o a Marte.

El lanzamiento más ambicioso de SpaceX podría, de acuerdo con los expertos, cambiar las reglas de este mercado, por su potencial para colocar a la empresa del multimillonario Elon Musk al frente de la carrera espacial.

"La NASA puede decidir usar (el Falcon Heavy) como una forma de acelerar sus planes para llegar a la Luna y a Marte", dijo a la AFP Erik Seedhouse, profesor asistente de Ciencias Aplicadas a la Aviación en la Embry-Riddle Aeronautical University.

El lanzamiento de este martes "es un gran momento, incluso para una empresa espacial que rutinariamente realiza grandes cosas", expresó Jason Davis de Planetary Society, describiendo al Falcon Heavy como "mítico".

El Falcon Heavy despegaría a las 13H30 locales (18H30 GMT) desde el Cabo Cañaveral, Florida. Sin embargo, el la misión fue retrasada.

T-0 delayed to 2:20 p.m. EST, 19:20 UTC due to upper level wind shear. Continuing to monitor winds and will update as info becomes available.