Al menos ocho muertos en un incidente en Manhattan, Nueva York

Un funcionario judicial dijo que por lo menos ocho personas murieron y varias resultaron heridas tras ser atropelladas por una camioneta rentada cerca del World Trade Center en la ciudad de Nueva York.

De esas, seis murieron en el lugar de los hechos y otras dos, que fueron trasladadas por los servicios de emergencia, murieron en un centro hospitalario.

El funcionario está familiarizado con la investigación pero no estaba autorizado para hablar públicamente y pidió mantener el anonimato.

La camioneta rentada en Home Depot invadió una concurrida ciclovía y atropelló a varias personas.

Luego, el conductor salió del vehículo gritando. El funcionario dijo que el hombre tenía dos armas falsas.

La policía dijo que el hombre fue baleado por agentes y se encuentra detenido. El funcionario dijo que el incidente es investigado como posible caso de terrorismo,

Más temprano, las autoridades habían reportado un tiroteo.

Testigos le dijeron a la prensa local que un vehículo se metió en un transitado sendero para bicicletas y atropelló a ciclistas y peatones.

Un fotógrafo de The Associated Press en el sitio vio al menos a una persona inmóvil en el camino.

Numerosos vehículos policiales estaban junto a la intersección de West Street y Chambers Street, que está cerca de un colegio comunitario y una secundaria y a unas pocas cuadras del Memorial Nacional de 11 de Septiembre.

Video shows blocked off West Side Highway in New York City after incident in lower Manhattan pic.twitter.com/BxuiKtlx4N