Tiroteo en Walmart de Denver deja al menos tres muertos

La policía de Thornton en Denver, Colorado, informó en su cuenta de Twitter que durante un tiroteo en un Walmart fallecieron tres personas (dos hombres y una mujer).

La policía anunció primeramente que respondía a un tiroteo y pidió a las personas mantenerse lejos de la zona. También informaba de varios heridos.

Decenas de patrullas y vehículos de emergencia llegaron al establecimiento.

El Departamento de Policía de Thornton no respondió de inmediato a las llamadas en busca de comentarios.

De momento no hay más información disponible.

El mes pasado, un atacante en Las Vegas mató a 58 personas en el tiroteo más mortífero de la historia reciente en Estados Unidos.

Video inside #Thornton#Colorado#Walmart where people were sent running after shooting. (Per @joshdcaplan) pic.twitter.com/pHFAt1WbXW