Trump pide a China que controle mejor su frontera con Corea del Norte

El presidente estadounidense Donald Trump pidió este lunes a China que mantenga un estrecho control en su frontera con Corea del Norte hasta que firme un acuerdo de desnuclearización con Kim Jong Un.

Trump tiene previsto celebrar una cumbre histórica con el líder norcoreano el 12 de junio en Singapur, pero Pionyang ha amenazado recientemente con retirarse por las demandas estadounidenses de un "abandono nuclear unilateral".

"China tiene que seguir siendo fuerte y estricta en la frontera con Corea del Norte hasta que se concluya un acuerdo", tuiteó Trump, sugiriendo que China podría haber aliviado el cumplimiento de las sanciones contra Pionyang.

"Dicen que la frontera se ha convertido en más porosa y más permeable", escribió el mandatario, agregando que desea que Corea del Norte sea "MUY exitosa", pero solo cuando se haya alcanzado un acuerdo sobre la desnuclearización.

China must continue to be strong & tight on the Border of North Korea until a deal is made. The word is that recently the Border has become much more porous and more has been filtering in. I want this to happen, and North Korea to be VERY successful, but only after signing!