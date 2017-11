Trump Jr. revela mensajes intercambiados con WikiLeaks durante campaña

El hijo del presidente Donald Trump divulgó este lunes 13 de noviembre una serie de mensajes que intercambió con WikiLeaks, luego de que reportes de prensa sugirieran que se alió en secreto con este grupo que publicó correos electrónicos de Hillary Clinton durante la elección presidencial de 2016.

Donald Trump Jr. publicó, según dijo, la cadena "completa" de mensajes privados por Twitter que intercambió con la plataforma WikiLeaks entre septiembre de 2016 y julio pasado.

Here is the entire chain of messages with @wikileaks (with my whopping 3 responses) which one of the congressional committees has chosen to selectively leak. How ironic! 1/3 pic.twitter.com/SiwTqWtykA