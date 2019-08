Trump dice que Kim no quiere decepcionarlo pese a las pruebas de misiles norcoreanas

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este viernes que el líder norcoreano, Kim Jong Un, no quiere decepcionarlo, si bien admitió que las recientes pruebas de misiles pueden ser una violación de las resoluciones de la ONU.

"Puede que haya una violación (de las resoluciones) de la ONU, pero el presidente Kim no quiere decepcionarme traicionando mi confianza", dijo Trump en Twitter, agregando que cree que el líder norcoreano "va a hacer lo correcto".

"El presidente Kim tiene una visión grande y hermosa de su país, y solamente Estados Unidos, conmigo como presidente, puede hacer que esa visión se haga realidad", añadió Trump, equivocándose en el título oficial del dictador norcoreano.

Corea del Norte, que tiene armas nucleares, tiene prohibido realizar pruebas de misiles balísticos por resoluciones de Naciones Unidas.

De hecho, miembros europeos del Consejo de Seguridad de la ONU condenaron sus ensayos recientes de misiles de corto alcance.

Trump, sin embargo, le restó importancia a esas pruebas. El mandatario estadounidense ha invertido mucho capital político en su intento de convencer a Kim de poner fin al aislamiento de Corea del Norte y abandonar su arsenal nuclear.

A pesar de sus tres encuentros con el líder norcoreano, el inquilino de la Casa Blanca ha logrado pocos avances diplomáticos.

