Trump urge a México a lanzar una guerra contra los carteles tras masacre de mormones estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, urgió este martes a México a lanzar una "guerra contra los carteles de la droga", después de un ataque contra una comunidad mormona estadounidense en el norte del país que dejó nueve muertos.

"Si México necesita o pide ayuda para librarse de estos monstruos, Estados Unidos está listo, dispuesto y es capaz de involucrarse para hacer el trabajo de una forma limpia y efectiva", escribió Trump en un tuit.

This is the time for Mexico, with the help of the United States, to wage WAR on the drug cartels and wipe them off the face of the earth. We merely await a call from your great new president!