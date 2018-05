Trump retira a Estados Unidos de histórico acuerdo nuclear con Irán

El presidente Donald Trump anunció el martes que Estados Unidos se retirará del histórico acuerdo nuclear con Irán, al cual considera “defectuoso hasta la médula”.

“Estados Unidos no hace amenazas en vano”, agregó el mandatario al hacer el anuncio en un mensaje que fue televisado.

Indicó que el pacto es un “horrible acuerdo unilateral” que “no trajo la paz” y nunca lo hará”.

Desde hace mucho, Trump ha criticado el acuerdo forjado en el 2015 que estipula que las potencias mundiales levantarán las sanciones económicas impuestas a Irán, que a cambio reduciría sus actividades nucleares y permitiría más inspecciones.

The United States does not need John Kerry’s possibly illegal Shadow Diplomacy on the very badly negotiated Iran Deal. He was the one that created this MESS in the first place!

Si el acuerdo colapsa, Teherán podrá reanudar el enriquecimiento de uranio y las empresas que han estado comenzando a hacer negocios con Irán tendrán que apresurarse para cancelar sus acuerdos a fin de no estar violando las leyes estadounidenses.

Antes del anuncio había expectativa en Irán, donde muchos están inquietos por la repercusión económica que tendrá la decisión de Trump.

En Teherán, el presidente Hassan Rouhani trató de calmar los ánimos, sonriendo al asistir a una feria petrolera. No mencionó explícitamente a Trump, pero enfatizó que Irán seguirá buscando “buenas relaciones con todo el mundo”.

"Es posible que tengamos algunas dificultades por dos o tres meses, pero superaremos esto”, dijo Rouhani.

Los decisión representa un fuerte golpe a algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, entre ellos Gran Bretaña, Francia y Alemania, quienes se unieron a Estados Unidos hace sólo tres años para firmar el acuerdo.

There are few issues more important to the security of the US than the potential spread of nuclear weapons or the potential for even more destructive war in the Middle East. Today’s decision to put the JCPOA at risk is a serious mistake. My full statement: https://t.co/4oTdXESbxe