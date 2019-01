Trump anuncia un acuerdo para reabrir temporalmente el gobierno federal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un acuerdo con la oposición demócrata para reabrir temporalmente el gobierno federal, cerrado por falta de financiación por un récord de cinco semanas por una amarga disputa sobre la financiación de un muro fronterizo con México.

"Hemos llegado a un acuerdo para poner fin al cierre y reabrir el gobierno federal", dijo Trump.

"Dentro de poco, firmaré un proyecto de ley para abrir nuestro gobierno por tres semanas, hasta el 15 de febrero".

"In a short while, I will sign a bill to open our Government for three weeks until February 15th. I will make sure that all employees receive their back pay very quickly." —President Trump pic.twitter.com/LeD58JeyK0