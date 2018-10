Trump culpa a los medios por el ‘enojo’ social luego del envío de bombas

El presidente estadounidense, Donald Trump, acusó este jueves 25 de octubre a los medios de ser responsables del “enojo” en la sociedad, un día después de que varias bombas caseras fueran enviadas a críticos suyos.

“Una gran parte del enojo que vemos hoy en nuestra sociedad está causado por el reporte intencionalmente falso e inexacto de los medios tradicionales, a los que me refiero como fake news”, publicó en Twitter.

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!