Trump dice que la investigación de la trama rusa fue un 'fraude'

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró este jueves la publicación del informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la trama rusa, desestimando la investigación como un "fraude".

"Hoy tengo un buen día", dijo Trump después de que el Departamento de Justicia publicó el informe de más de 400 páginas fruto de una investigación que duró 22 meses que planeó como una sombra durante los dos primeros años de su presidencia.

No collusion. That's the bottom line. pic.twitter.com/fAUv43lBbF