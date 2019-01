Donald Trump insiste en muro en la frontera con México

Los legisladores que negocian un proyecto de gastos para la seguridad en la frontera con México iniciarán conversaciones el miércoles, mientras el presidente Donald Trump insiste que se deben incluir fondos para el muro que él propone construir.

Librados a sus propios medios, los expertos negociadores de ambas cámaras dicen que les será fácil llegar a un acuerdo sobre seguridad fronteriza como lo han hecho los últimos dos años.

El problema es si Trump lo firmará o no.

El presidente, quien no oculta su impaciencia, tuiteó por la madrugada que si los negociadores no "discuten o contemplan un Muro o Barrera Física, ¡están Perdiendo el tiempo!".

If the committee of Republicans and Democrats now meeting on Border Security is not discussing or contemplating a Wall or Physical Barrier, they are Wasting their time!