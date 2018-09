Trump evalúa abrir investigaciones federales contra Google y Facebook

El presidente estadounidense Donald Trump evalúa una orden ejecutiva que abriría investigaciones federales antimonopolio y criminales contra Google, Facebook y otras redes sociales, informaron medios este sábado, aunque la Casa Blanca se distanció de esos informes.

El mes pasado, Trump aumentó sus ataques contra las grandes compañías tecnológicas, a las que advirtió que tuvieran "cuidado" en tanto fustigó lo que consideró resultados de búsqueda en internet "manipulados".

El mandatario se quejó entonces de que las búsquedas en Google de "noticias de Trump" llevaban a historias sobre él mayoritariamente negativas.

Google rechazó con firmeza esas acusaciones.

La orden ejecutiva de la Casa Blanca se enfoca en el presunto "sesgo" de las compañías.

"Departamentos y agencias del Ejecutivo con autoridades que podrían ser utilizadas para mejorar la competencia entre las plataformas en línea deberán... usar a esas autoridades para promover la competencia y asegurar que ninguna plataforma en línea ejerza su poder en el mercado de manera que dañe a los consumidores, incluyendo ejerciendo un sesgo", versa un borrador de la orden que circula entre los medios.

"No más de 30 días después de la fecha de emisión de esta orden, las agencias deberán remitir al Director del Consejo Económico Nacional una lista inicial de (1) acciones que cada agencia puede potencialmente tomar para proteger la competencia entre las plataformas en línea y abordar el sesgo de las plataformas en línea", agrega.

El texto también exige que las agencias federales investiguen si hay "violación de las leyes antitrust" de parte de las plataformas.

No obstante, el diario The Washington Post cita a tres asesores de la Casa Blanca que afirman que no redactaron el borrador y que desconocen su origen, mientras que un alto funcionario señaló que el documento existe pero que aún debe pasar por el proceso formal que controla el secretario de la presidencia.

"Pese a que la Casa Blanca está preocupada por la conducta de las plataformas en línea y su impacto en la sociedad, este documento no es el resultado de un proceso oficial de planificación de políticas de la Casa Blanca", dijo la portavoz adjunta de la presidencia, Lindsay Waters, citada por el diario.

Google y otras firmas de internet enfrentan quejas desde hace tiempo por los resultados de las búsquedas, que se basan en algoritmos que pueden tomar en cuenta el historial de navegación, la ubicación y otros factores.

Pero analistas consideran que hay escasa evidencia que sugiera que Google sesgue los resultados por razones políticas. Y si ese fuera el caso, el presidente tendría escasos recursos ante la protección de la libertad de expresión que garantiza la Constitución.