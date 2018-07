Trump llega a Bruselas para cumbre de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, llegó este martes 10 de julio por la noche a Bruselas, la víspera de una cumbre de la OTAN que se anuncia tensa, tras las declaraciones del mandatario respecto a los aliados de Estados Unidos.

El avión presidencial Air Force One aterrizó poco después de las 21:00 (19:00 GMT) en el aeropuerto militar de Melsbroek, procedente de Washington. Poco antes de su llegada, Trump acusó, en uno de sus tuits, a los países de la OTAN de no cumplir con sus compromisos sobre gastos militares, y sugirió que deberían "reembolsar" a Estados Unidos.

"Varios países de la OTAN, que debemos defender, no solo no mantienen su compromiso de 2% (lo que es bajo), sino que desde hace años son morosos por pagos que no depositan. ¿Le reembolsarán a Estados Unidos?", tuiteó desde el avión presidencial.

Many countries in NATO, which we are expected to defend, are not only short of their current commitment of 2% (which is low), but are also delinquent for many years in payments that have not been made. Will they reimburse the U.S.?