Trump en nueva polémica por 'insensible' llamada a viuda de soldado

Donald Trump caía este miércoles en una nueva polémica por supuestamente haber irrespetado a la viuda de un soldado caído en combate, en el contexto de recurrentes críticas por la falta de compasión del presidente de Estados Unidos.

El inquilino de la Casa Blanca ya había sido acusado de insensibilidad por no haberse comunicado más temprano con los familiares de cuatro estadounidenses muertos en la emboscada de un grupo yihadista en Níger a inicios de octubre.

Los restos de uno de ellos, David T. Johnson, de 25 años, llegaron el martes al aeropuerto de Miami, en Florida (sureste). Cuando su viuda, Myeshia Johnson, se dirigía a recibir el féretro, recibió una llamada de Trump, quien le habría dicho que el joven soldado "sabía a lo que se exponía", según la versión de una legisladora que escuchó parte de la conversación.

"No escuché toda la conversación telefónica pero le oí decir 'estoy seguro de que él sabía a lo que se exponía, pero esto es doloroso'", declaró Frederica Wilson, demócrata por Florida en la Cámara de Representantes a CNN.

"Este hombre está enfermo. Tiene un corazón de piedra y carece de piedad y compasión. Es una viuda en duelo", se indignó en la entrevista.

La madre del soldado, Cowanda Jones-Johnson, concordó con la versión de la legisladora, afirmando al Washington Post que Trump "irrespetó a mi hijo".

Pero el mandatario buscó rápidamente disputar esas descripciones de la llamada telefónica. "La legisladora demócrata se inventó completamente lo que dije a la esposa de un soldado muerto en combate (y tengo las pruebas). íTriste!", afirmó Trump en Twitter.

Luego dijo a periodistas: "No dije lo que ella dice (...). Tuve una linda conversación", pero no dio detalles sobre qué tipo de pruebas podría ofrecer. Wilson a su vez desmintió al presidente en CNN: "No sé de qué tipo de pruebas habla. No era la única en el automóvil, y también tengo pruebas", dijo.

La patrulla conjunta en la que estaba Johnson sufrió el 4 de octubre una emboscada de un grupo yihadista en la frontera con Mali, que le costó la vida a cuatro soldados estadounidenses y a otros cuatro de Níger.

La llamada, de la que inicialmente informó la prensa de Florida el martes de noche, saltó a los titulares de la prensa nacional el miércoles de mañana y la legisladora dio varias entrevistas en las que insistió en que la viuda, embarazada de su tercer hijo, estaba muy triste porque el presidente no sabía siquiera el nombre de su esposo.

Tras la llamada de Trump, Myeshia "se echó a llorar. Y dijo 'ni siquiera sabía su nombre'", dijo Wilson, en referencia al presidente y el soldado muerto.

Trump había enfrentado críticas por no haber llamado a los familiares de los soldados muertos en Níger justo después del incidente.

El lunes, diez días después del ataque que costó la vida de Johnson, el mandatario dijo que les había escrito cartas y que los llamaría próximamente.

Trump ha tenido dificultades para imprimir el tono adecuado en momentos de tragedias nacionales, como cuando dijo a los puertorriqueños que su disposición de ayudar a ese territorio estadounidense afectado por huracanes no era ilimitada. Y en esta ocasión logró crear una nueva polémica, sorprendentemente, alrededor de un tema que suele despertar acuerdos en Washington, a lo largo de pasadas administraciones.

"Si ven al presidente (Barack) Obama y otros presidentes, la mayoría de ellos no han llamado" a las familias de soldados caídos en combate, lanzó.

Separadamente, el Washington Post reportó que Trump prometió 25 mil dólares de su bolsillo al padre de un soldado muerto en Afganistán en junio, para ayudar a establecer una fundación online. Pero el dinero, según él, nunca llegó. "El cheque ha sido enviado", refutó Lindsay Walters, portavoz del Ejecutivo estadounidense, tachando de "repugnante que los medios tomen algo que debe ser reconocido como un gesto generoso y sincero, hecho de manera privada por el presidente, y usarlo para promover su agenda prejuiciada".

Según CNN y citando una fuente de la Casa Blanca, el cheque fue enviado este miércoles, el mismo día de la nota del Post.