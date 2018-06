Últimos preparativos para la cumbre entre Trump y Kim

En sus últimas horas de calma, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se rodearon el lunes de sus asesores en sus respectivos hoteles de lujo en Singapur, separados apenas 800 metros (media milla), preparándose para una cumbre nuclear que podría definir no solo el destino de millones de personas sino también su propio futuro político.

Ambos bandos pasaron las horas previas ultimando los preparativos para la inusual cumbre, que comenzará a las 9:00 de la mañana del martes con un apretón de manos entre Trump y Kim, una imagen que seguro recorrerá el mundo a la velocidad de la luz. Los dos líderes tienen previsto reunirse cara a cara, acompañados únicamente por traductores, durante hasta dos horas antes de incorporar a sus respectivos asesores, dijo un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a revelar deliberaciones internas.

La cumbre será la primera entre un líder norcoreano y un presidente estadounidense en activo. En Singapur, la ciudad-estado insular que sirve de sede para el encuentro, la expectación era palpable. Muchas personas esperaban el lunes en unas calles inmaculadas agitando sus celulares mientras Trump se dirigía a una reunión con el primer ministro singapurense.

Funcionarios de Washington y Piongyang mantuvieron negociaciones en el hotel Ritz Carlton el lunes, en la víspera del encuentro que busca resolver el enfrentamiento provocado por el arsenal nuclear norcoreano.

Trump tuiteó el lunes por la mañana: "¡Genial estar en Singapur, la emoción está en el aire!".

Great to be in Singapore, excitement in the air!