Estados Unidos, Francia y Reino Unido bombardean blancos del régimen en Siria

Estados Unidos, Francia y Reino Unido llevaron a cabo este sábado bombardeos selectivos contra el régimen sirio, al que acusan de un ataque químico, desatando nuevas tensiones diplomáticas y militares entre Rusia y Occidente.

Rusia, aliado del régimen del presidente sirio Bashar al Asad, condenó los ataques pero sin tomar medidas en represalia pese al tono amenazante de los últimos días.

Se limitó a pedir una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebrará a las 15h00 GMT.

Los bombardeos, contra tres blancos vinculados al programa de armamento químico sirio cerca de Damasco y en el centro del país, no provocaron "ninguna víctima entre la población civil o el ejército sirio", según el ejército ruso, cuyas instalaciones en el país no fueron atacadas.

"¡Misión cumplida!", escribió en Twitter el presidente estadounidense Donald Trump, según el cual el ataque "no podría haber tenido un resultado mejor".

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!