Estados Unidos buscaría acuerdo para enviar solicitantes de asilo de África y Asia a Panamá, según TWP

La administración de Donald Trump está tratando de llegar a un acuerdo con el Gobierno de Panamá que permita a Estados Unidos el envío de solicitantes de asilo de África, Asia, y otros lugares, al territorio panameño, si esos viajeros pasan por el país, en camino a suelo estadounidense.

Así lo informó el diario The Washington Post, en una publicación del 20 de agosto de 2019.

El acuerdo del "tercer país seguro" se aplicaría principalmente al número "relativamente pequeño pero creciente" de solicitantes de asilo "extracontinentales" que llegan a Sudamérica, antes de dirigirse al norte hasta Panamá, a través de selvas salvajes y ríos fangosos, según la publicación periodística.

NEW DHS acting sec McAleenan headed to Panama tomorrow as Trump admin seeks Safe Third deal to send asylum seekers from Africa, Asia and other “extracontinentals” even farther south https://t.co/nqttb40R96 — Nick Miroff (@NickMiroff) August 21, 2019

El diario reportó que el secretario interino de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kevin McAleenan, viajará a la ciudad de Panamá el miércoles próximo para reunirse con el presidente panameño Laurentino Cortizo.

Esto, con el objetivo de "discutir la cooperación regional para enfrentar la migración irregular", dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

La visita es parte de los esfuerzos de la administración de Donald Trump para establecer acuerdos de un "tercer país seguro" en todo el hemisferio, que permitirán a las autoridades estadounidenses rechazar a los solicitantes de asilo en la frontera entre México y Estados Unidos y enviarlos a otros países dispuestos a ofrecer refugio.

Kevin McAleenan ya llegó a un acuerdo a finales de julio pasado con el gobierno de Guatemala que, de implementarse, permitiría a Estados Unidos enviar allí a solicitantes de asilo hondureños y salvadoreños.

Presidente @jimmymoralesgt se reúne con Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump 🇬🇹🇺🇸 https://t.co/X60hvZBFqtpic.twitter.com/pc4FHVL0Tt — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) August 20, 2019

McAleenan dijo −según The Washington Post− que está buscando acuerdos similares en Panamá, Brasil y El Salvador.

Según McAleenan, el propósito es que aquellos que huyen de la persecución encuentren seguridad en el lugar más cercano posible a sus países de origen, en lugar de contratar a contrabandistas para el "largo y peligroso" viaje hacia Estados Unidos.

Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó el martes que McAleenan no viajará a Panamá para negociar un tercer acuerdo seguro; lo que se busca es discutir una cooperación de seguridad “más amplia”, además de asuntos de aduanas. Este funcionario habló bajo condición de anonimato. Según detalla la publicación, McAleenan visitará Darién

Lea aquí: Ruta por Darién ha cobrado la vida de, al menos, 25 migrantes "El nuevo gobierno panameño ha indicado que quiere tomar una línea más dura sobre la migración, por lo que es probable que haya un terreno fértil para las conversaciones sobre esto", aseguró Andrew Selee, presidente del Instituto de Política Migratoria en Washington. "Obviamente, lo que McAleenan le gustaría hacer es detener el flujo de haitianos y migrantes extracontinentales a través de Panamá, por lo que es poco probable que lleguen a la frontera de Estados Unidos".

Según, un acuerdo de "tercer país seguro" aún sería un gran obstáculo para las autoridades panameñas, de acuerdo con exdiplomáticos consultados por ese medio.

"No sé qué piensa el presidente Cortizo en términos de lo que Panamá podría obtener de Estados Unidos a cambio de un acuerdo de" tercer país seguro ". Pero creo que habría una reacción política tremenda si simplemente se subiera a bordo", dijo John Feeley, quien fue embajador de Estados Unidos en Panamá hasta marzo del año pasado; renunció al cargo debido a diferencias con la administración Trump

Lea aquí: U.S. seeks deal to send asylum seekers from Africa and Asia to Panama Información en desarrollo...