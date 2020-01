Video: Explota cargamento de explosivos en el norte de China: hay cientos de heridos

Una poderosa explosión en el puerto de contenedores de la ciudad de Tianjin, situada en el noroeste de China, causó heridas al menos a 300 personas, informaron medios estatales chinos.La agencia estatal de noticias Beijing News informó en su cibersitio que entre 300 y 400 personas han ingresado a hospitales de la ciudad, ubicada al este de Beijing.

Indicó que la explosión destrozó cristales de ventanas y puertas de los edificios de la zona.

El periódico oficial China Daily informa que la explosión ocurrió en una bodega donde se guardaban materiales peligrosos y que la compañía de logística encargada del almacén contaba con los permisos necesarios.

Li Jing, una mujer que vive a cientos de metros del sitio de la explosión, dijo que vio personas heridas que eran trasladadas a hospitales.

Our compilation of #Tianjin amateur video. Watch it at 10 seconds in. Prayers are with everyone there. pic.twitter.com/cq1J4qz5N8