Un muerto y tres heridos en tiroteo en sinagoga de San Diego

Un hombre abrió fuego en una sinagoga en Poway, California, matando a una persona e hiriendo a otras, informó la Policía el sábado después del arresto del agresor.

"Un hombre ha sido detenido para ser interrogado en relación con un tiroteo en la sinagoga de Chabad en Poway", escribió en Twitter el sheriff de San Diego, Bill Gore.

"Tuvimos cuatro personas con heridas de bala. Tenemos una muerte. El rabino recibió un disparo en la mano. Según tengo entendido, ninguna de las otras lesiones es potencialmente mortal", dijo el alcalde de esa localidad Steve Vaus a la cadena de noticias por cable MSNBC.

"Los oficiales de @SDSOPoway fueron llamados a Chabad Way justo antes de las 11:30 a.m. Hay heridos. Esta es una situación en desarrollo".

El canal local KGTV informó que al menos cuatro víctimas habían sido trasladadas.

Agregó que la sinagoga realizaba una ceremonia por la Pascua Judía, programada para las 11:00 a.m.

