Varios muertos en tiroteo en una sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos

Varias personas murieron el sábado en un tiroteo en Pittsburgh, Pennsylvania, en una sinagoga, informaron medios estadounidenses.

La cadena de televisión CBS reportó ocho muertos, mientras que Fox News habló de cuatro fallecidos en la sinagoga "Árbol de la Vida", donde los fieles se reunían para un servicio. Dos policías también recibieron disparos.

"Hay un tirador activo en el área de Wilkins y Shady", informó el departamento de Seguridad Pública de Pittsburgh en Twitter.

El hombre que abrió fuego en la sinagoga fue detenido, confirmó la policía.

"El sospechoso del tiroteo está bajo custodia. Tenemos muchas víctimas dentro de la sinagoga, tres oficiales han sido afectados", dijo un portavoz de la policía a los medios locales.

Imágenes de televisión mostraron un equipo de policía SWAT y ambulancias en el área.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!