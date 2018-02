Venezuela: opositor rompe con coalición, será candidato

El dirigente Henri Falcón rompió con la alianza opositora venezolana y anticipó que el martes inscribirá su candidatura para participar en las elecciones presidenciales de abril, lo que lo convertirá en el principal rival del mandatario Nicolás Maduro.

El ex gobernador del estado central de Lara, un militar retirado y disidente del oficialismo de 56 años, formalizará su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó a The Associated Press Eduardo Semtei, miembro del comando de campaña de Falcón.

"Es un hecho y un derecho", indicó Semtei al confirmar que Falcón, del partido minoritario Avanzada Progresista, decidió romper la línea de la coalición opositora y participar en los comicios presidenciales luego de que el gobierno diera algunas garantías electorales.

Entre ellas Semtei mencionó la invitación de observadores internacionales, la paridad en el acceso a los medios de comunicación públicos, el regreso de algunos votantes a sus centros electorales originales y la suspensión de la instalación de mesas del oficialismo cerca de los centros de votación.

Falcón iría a la consulta solo con el respaldo de partidos minoritarios, precisó Semtei.

Por su parte, la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una veintena de partidos opositores, exigió el martes a Maduro condiciones electorales como el cambio de fecha, una nueva conformación del CNE equilibrada, acceso igualitario a medios públicos y privados y observación internacional confiable para participar en una eventual consulta.

La coalición indicó, en una misiva que envió a Maduro, que tal como están planteadas las elecciones de abril "no van a solucionar nada" y "no serán creíbles... Acabarán profundizando las razones que han hecho a Venezuela un país cada vez menos vivible".