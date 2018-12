Vicepresidenta de Ecuador renuncia al cargo en medio de indagación fiscal

La vicepresidenta de Ecuador, María Alejandra Vicuña, renunció este martes a su cargo en medio de una investigación en su contra por presuntos cobros indebidos cuando era legisladora.

"El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta", escribió Vicuña en su cuenta de Twitter, un día después de que el mandatario Lenín Moreno le retirara las funciones encomendadas a raíz de la indagación.

Vicuña "presenta su renuncia al cargo de Vicepresidenta y agradece a todos quienes formaron parte de su gestión", que asumió en octubre de 2017, confirmó la vicepresidencia en Twitter.

El país no merece esta inestabilidad por lo que presento la renuncia a mi cargo como Vicepresidenta, no me voy a prestar a que se abone a rumores de muerte cruzada, de renuncia del Presidente o de grave conmoción interna. ¡Toda acción es en beneficio de los ciudadanos! https://t.co/WlWYjJhQAg