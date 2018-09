Videos de Nicolás Maduro en restaurante de Estambul desatan críticas

La difusión en las redes sociales de unas fotografías y videos en los que aparece el presidente venezolano Nicolás Maduro en un restaurante de un reconocido chef turco desató el lunes una polémica en el país sudamericano hundido en una compleja crisis económica y social.

"Esto es una sola vez en la vida, ¿verdad?", afirma Maduro mientras observa al chef turco Nusret Gökçe, apodado Salt Bae, cuando corta algunos trozos de carne para el mandatario y la primera dama Cilia Flores, según muestra uno de los videos difundidos en Twitter.

En otra grabación aparece el gobernante fumando un habano y viendo una camiseta del reconocido chef, y en otro se ve a Maduro abrazando a Salt Bae, quien ha atendido a personajes como Diego Armando Maradona y actores de Hollywood.

En un acto en el palacio de gobierno que se difundió por la noche en cadena de radio y televisión, Maduro confirmó que almorzó en el restaurante de Salt Bae durante una breve visita a Estambul tras una gira por China.

"Le envío desde aquí un saludo a Nusret. Nos atendió él personalmente. Estuvimos conversando, disfrutando con él; un hombre muy simpático", agregó.

Las imágenes del mandatario generaron numerosas reacciones en las redes sociales.

El senador republicano Marco Rubio, abierto crítico del gobernante venezolano, condenó en Twitter que Salt Bae atendiera a Maduro, al que llamó un “dictador con sobrepeso” de un país donde "30% de la gente come solo una vez al día y los bebés sufren de desnutrición".

#Salt Bae @nusr_ett⁩ deleted the tweet with the video of him lavishing dictator Maduro with a steak dinner while the people of #Venezuela starve. Fortunately @miamiherald downloaded it before he deleted it. Watch here:https://t.co/AC9qkFWyOw