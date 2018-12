Vocero del Vaticano renuncia al cargo por sorpresa

El portavoz del Vaticano, Greg Burke, y su adjunta renunciaron a su cargo por sorpresa. Un comunicado de la Santa Sede explicó que el papa Francisco aceptó su dimisión el lunes.

En un tuit, Burke explicó que su marcha y la de su mano derecha, Paloma García Ovejero, se hará efectiva el 1 de enero.

"En este momento de transición en las comunicaciones del Vaticano, creemos que es mejor que el Santo Padre sea completamente libre para formar un nuevo equipo”, escribió Burke.

I joined the Vatican in 2012. The experience has been fascinating, to say the least. Thank you, Pope Francis. Un abrazo muy fuerte. pic.twitter.com/joxX4YoYSn