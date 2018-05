Elton John, Oprah Winfrey y George Clooney, en la boda de Enrique de Inglaterra

El cantante británico Elton John, la presentadora de televisión Oprah Winfrey, el actor George Clooney y el exfutbolista David Beckham, llegaron este sábado 19 de mayo a la iglesia San Jorge de Windsor para la boda de Enrique de Inglaterra y la actriz Meghan Markle.

Elton John vestía con el chaqué tradicional pero se permitió el detalle de llevar unas gafas de cristales rosas.

Winfrey fue de las primeras en llegar, inmediatamente precedida por el actor británico Idriss Elba ( The Wire) y su pareja.

Más tarde lo hicieron el actor estadounidense y su mujer, Amal Clooney, que provocaron aplausos entre el público congregado fuera de la iglesia, en el recinto del castillo de Windsor, la ciudad a orillas del Támesis una hora al oeste de Londres.

