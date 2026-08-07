Abelardo de la Espriella rompe otra tradición y dará su primer discurso como presidente ante militares

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, romperá este viernes otra tradición y dará su primer discurso como mandatario ante militares en un batallón de la ciudad de Cali (suroeste) y no ante el Congreso como suelen hacerlo los mandatarios durante la ceremonia en la que son investidos.

Así lo anunció el jueves su equipo al explicar los detalles de la ceremonia de investidura, que comenzará este 7 de agosto con la sesión del Congreso, que fue traslada del Capitolio en Bogotá a la Arena USC de la Universidad Santiago de Cali, también por deseo de De la Espriella.

Allí recibirá la banda presidencial en una sesión liderada por el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del partido derechista Centro Democrático.

Una vez culmine la ceremonia, de la cual no se conocen más detalles, De la Espriella se trasladará al Batallón Pichincha del Ejército, donde dará su primer discurso ante los miembros de las Fuerzas Militares.

Tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el ultraderechista había manifestado su idea de asumir el cargo en una guarnición militar en Popayán, capital del vecino Cauca, para homenajear a “los verdaderos héroes de la patria” en una zona marcada por el conflicto armado.

Sin embargo, esa decisión fue descartada hace 10 días por el riesgo de una erupción del cercano volcán Puracé, actualmente en alerta naranja.

Vehículos transitan por la vía Panamericana en Cali (Colombia). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La posibilidad de asumir en un batallón en el Cauca en realidad suponía grandes inconvenientes no solo desde el punto de vista de seguridad, logístico y protocolario, sino por el mensaje político negativo que se enviaría al país, de subordinación del poder civil ante el militar.

Descentralización del poder

La capital colombiana, sede de los tres poderes del Estado, no estuvo en los planes del presidente electo ni para su investidura ni para gobernar, pues insiste en descentralizar la Administración y por eso quiere convertir a la caribeña Barranquilla en capital alterna de Colombia, y a Cali y a Medellín en sedes satélites de la Presidencia.

De esta forma, el acto inaugural de su Presidencia cambiará de la solemnidad del Salón Elíptico del Capitolio o de la grandiosidad de la adyacente Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, a la frialdad de un auditorio universitario con pinta de coliseo deportivo en Cali.

Integrantes del Ejército Nacional de Colombia vigilan la vía Panamericana en Cali (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

El escenario escogido es la Arena USC, de la Universidad Santiago de Cali, un moderno complejo multipropósito con capacidad para más de 2,300 personas que cuenta con más de 800 plazas de estacionamiento, helipuerto, sistemas de sonido e iluminación de última generación y pantallas LED de alta definición.

En ese lugar, De la Espriella jurará respetar y cumplir la Constitución y la Ley ante una mayoría de senadores y representantes a la Cámara, de otras autoridades nacionales y de invitados internacionales, entre ellos el rey Felipe VI y los presidentes de ocho países latinoamericanos.