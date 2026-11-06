Algunos de los accidentes ferroviarios más letales de los últimos años

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El accidente ferroviario ocurrido esta semana en Toledo, España, que dejó decenas de fallecidos, se suma a otros siniestros registrados en distintos países durante los últimos años, algunos de ellos con balances de víctimas fatales aún mayores.

Los testimonios de los sobrevivientes del choque de trenes en una estación del poblado de Urda, Toledo, son desgarradores sobre la fuerte colisión.

El choque se registró el pasado miércoles 28 de octubre, cuando un tren de alta velocidad impactó por detrás contra otro que se encontraba parado en la misma vía cerca del pueblo de Urda (provincia de Toledo), al sur de Madrid, por causas que investigan las autoridades y que dejó 69 muertos.

En los últimos años, se han registrado accidentes ferroviarios en países como India, Pakistán, España y Grecia, que han dejado cifras elevadas de víctimas, en siniestros que van desde colisiones entre trenes hasta descarrilamientos e incendios.

Estos sucesos, debido a distintas causas, han tenido consecuencias graves para los pasajeros y han puesto en evidencia los riesgos que pueden presentarse en el transporte ferroviario en diferentes partes del mundo.

Cabe recordar que España también registró otros dos accidentes ferroviarios de gran magnitud en años anteriores. Precisamente, en enero de 2026, una colisión entre dos trenes de alta velocidad en Adamuz, provincia de Córdoba, dejó 46 fallecidos y más de 150 heridos.

Además, en julio de 2013, el descarrilamiento de un tren cerca de Santiago de Compostela causó la muerte de 79 personas y dejó más de 140 heridos.

A continuación, algunos de los accidentes ferroviarios más letales registrados en diferentes partes del mundo durante las últimas dos décadas.

Los registros periodísticos indican que en los últimos 12 años se han registrado al menos tres accidentes ferroviarios con más de 100 víctimas fatales.

Tragedias ferroviarias

Hace 3 años, en junio de 2023, una colisión de trenes en Odisha, India, dejó cerca de 275 fallecidos. También en India, en la localidad de Pukhrayan, un descarrilamiento tuvo como resultado 142 muertos, en noviembre de 2016.

En la República Democrática del Congo, en abril de 2014, se recuerda el descarrilamiento de un tren de carga con 136 muertos.

España también registró un descarrilamiento en julio de 2013, en la ciudad de Santiago de Compostela, que dejó 80 víctimas mortales.

Por otro lado, en Tempi, Grecia, una colisión de trenes resultó en 57 fallecidos, en febrero de 2023.

En el continente americano se registran múltiples hechos similares, entre ellos el ocurrido en febrero de 2012 en Buenos Aires, Argentina.

Un tren de pasajeros chocó contra los paragolpes de contención al llegar a la estación Once, lo que ocasionó 51 fallecidos y más de 700 heridos.

En México, en diciembre de 2025, el tren del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec descarriló en Oaxaca con un saldo de 13 fallecidos y 98 heridos.