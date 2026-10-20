Alumna que denunció violación dice que el presidente de Universidad de Cornell no la apoyó

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La estudiante de la Universidad de Cornell que denunció una violación grupal en 2024 aseguró en una carta que el presidente del centro, Michael Kotlikoff, no la apoyó cuando tuvo conocimiento del caso.

Según explicó la denunciante, identificada como Jane Doe para proteger su identidad, en una carta adelantada por The New York Times y obtenida por EFE, la primera respuesta de Kotlikoff fue “dudar sobre la veracidad” de su relato.

“La reacción inicial de Kotlikoff fue algo así como: ‘¿Por qué esperó tanto para denunciarlo?’”, afirmó en la carta en base a lo que le explicó la entonces presidenta de su hermandad universitaria, que fue quien contó el caso al presidente.

La misiva, aunque se publicó hoy, fue enviada al claustro del centro de élite el pasado 14 de octubre, antes de que acogiera un debate sobre una moción impulsada por los profesores para cuestionar el liderazgo de Cornell por su gestión del caso.

Según explicó a EFE el profesor de Cornell Paul Ortiz, promotor de la iniciativa, la universidad les ocultó la carta.

“Nos hemos enterado hoy gracias a la publicación en los medios”, denunció.

El próximo 28 de octubre se abrirá una votación virtual de esta resolución no vinculante.

Personas se manifiestan contra la presunta violación grupal a una estudiante de la Universidad de Cornell en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Esteban Capdepon Sendra

La ahora exestudiante afirmó que sintió que el presidente no la apoyaba, lo que “mermó su confianza” en la capacidad de la administración para tratar su caso con “comprensión, sensibilidad e imparcialidad”.

Además, la presidenta de su hermandad le comentó que había otras personas presentes en la conversación, aunque desconoce quiénes eran, y que al menos una de ellas se sintió “incómoda” con la reacción del presidente.

La denunciante explicó que con este testimonio no buscaba “indicar cómo interpretar” su caso, sino poder aportar la información necesaria para que pudieran considerar la moción de manera más completa.

El caso volvió a cobrar relevancia hace unas semanas tras la demanda civil presentada por Jane Doe contra los siete estudiantes a los que acusa de violarla durante horas en una casa de una fraternidad del campus, así como contra el centro de élite, al que acusa de no haber investigado los hechos, ocurridos en 2024.